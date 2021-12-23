Частицы микропластика обнаружены на вершине Пиренейских гор

Экологам Великобритании и Франции удалось зафиксировать довольно большое количество частиц микропластика на одной из вершин Пиренейских гор. По мнению специалистов, подобные загрязнители по всей Земли разносят ветры, и если раньше это были только догадки, то теперь это неоспоримый научный факт.

За последнее десятилетие пластиковому мусору удалось проникнуть не только в реки и озера, но и в мировые океаны и вершины гор. Анализ показал, что пластик был произведен в Африке, а это в четырех с половиной тысячах километров от места, где его обнаружили. Концентрация микропластика на горной вершине Пиренеев составляет приблизительно одну частицу на четыре кубических метра. Этот пластик преимущественно из упаковки и состоит из полистирола или полиэтиленовых полимеров. Опасность для человека не оценена. Но, по данным исследований, он способен повреждать клетки человеческого организма.

Мнение экологов таково, что подобные загрязнения могут разноситься ветрами по всей площади Земли, в том числе и на горные ландшафты. Также исследователи подытожили, что взаимодействие ветров и частиц микропластика может выступать в качестве одного из основных механизмов переноса опасных токсинов, бактерий и вирусов из одного региона Земли в другой.

Источник: glas.ru