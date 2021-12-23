 

Глава Нафтогаза допустил остановку запуска «Северного потока – 2»

23.12.2021, 11:14, Новости дня
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Газопровод «Северный поток – 2» могут не ввести в эксплуатацию, если РФ не поменяет подходы к поставкам газа в Европу, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», – сказал он РБК-Украина.

По его мнению, РФ нужно полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, «убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие», например, демонополизировать экспорт газа трубопроводным транспортом. 

«Тогда газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями», – отметил он. 

Витренко отметил, что именно перед таким выбором на сегодняшний день поставлена РФ – «либо европейские правила, либо «Северный поток – 2» никогда не сможет заработать».

Ранее в минфине Германии заявили об отсутствии политики в ситуации с «Северным потоком – 2».

Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.

Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.

Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.



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