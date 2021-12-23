TikTok обошел Google по посещаемости в мире в 2021 году – Cloudflare

“Google.com (который, среди прочего, включает карты, переводчик, фотографии, авиабилеты, книги и новости) завершил 2020 год как непобедимый лидер в нашем рейтинге – с сентября по декабрь прошлого года он всегда был на первом месте. Тогда TikTok.com занимал только седьмое или восьмое место. 2021 год продемонстрировал другую историю. 17 февраля 2021 года TikTok занял первое место за день. […] После 10 августа 2021 года TikTok по большей части лидировал”, – говорится в сообщении.

Скриншот: cloudflare.com

В пятерку самых посещаемых интернет-ресурсов вошли также Facebook.com, Microsoft.com и Apple.com.

Контекст:

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Он был запущен в 2018 году.

В 2020 году TikTok стал, по данным компании App Annie, занимающейся цифровой аналитикой, самым часто загружаемым приложением в мире, писала BBC. Аналитики считают, что на популярность приложения повлияла пандемия – она способствовала регистрации большого количества новых пользователей, в том числе публичных людей.

В сентябре этого года аудитория этой соцсети достигла 1 млрд активных пользователей.

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