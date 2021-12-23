Как беспилотный транспорт изменит Россию

Инновации вместо углеводородов

Эра углеводородов подходит подходит к концу, констатирует бизнесмен. Он напомнил, что у одного из крупнейших нефтедобытчиков мира – Саудовской Аравии – “черного золота” хватит до 2040 года. В королевстве задумалась: что будет главным источником доходов государства после исчерпания нефтяных запасов?

Давыдов отметил, что 20 лет назад абсолютное большинство доходов аравийских монархий давала нефть, сегодня ее доля в ВВП Дубая составляет 6% и 29% в целом по Объединенным Арабским Эмиратам. Вместо “черного золота” сделана ставки на туризм.

“Россия, кроме туризма, может сделать акцент на современных технологиях, скорость внедрения которых, как правило, недооценивается”, – считает бизнесмен.

Он напомнил, что еще семь лет назад идея о беспилотных автомобилях на дорогах выглядела как авантюра и считалась неосуществимой в ближайшем будущем. Сегодня такой вид транспорта становится реальностью, причем все более дешевой.

Вместо сотен тысяч долларов компании предлагают оборудование для беспилотников за 23 тысячи, а в ближайшие годы стоимость может снизиться еще в несколько раз – до семи тысяч долларов. Уже сегодня во всем мире тестируются автобусы, грузовики, комбайны и даже беспилотные такси. Совокупная выручка отрасли в США может достигнуть двух триллионов долларов, подчеркнул автор проекта “20 идей”.

Преимущества беспилотников

Давыдов пишет, что беспилотные технологии позволят сохранить жизни миллионов людей, снизят на 90% число ДТП, сэкономят 90% времени водителей и энергии, значительно разгрузят дорожно-транспортную сеть городов. Все это позволят сэкономить сотни миллиардов долларов.

В пример предприниматель привел Сингапур. В августе 2016 года американская компания nuTonomu объявила о запуске в городе-государстве первого в мире беспилотного такси. Власти страны пошли на этот шаг ради уменьшения количества ДТП, рассказал бизнесмен.

В ближайшие годы беспилотное такси полностью заменит таксопарк Сингапура – количество машин на дорогах сократится в три раза. Давыдов перечислил важные преимущества такого транспорта.

Во-первых, беспилотник может находиться в дороге 24 часа в сутки, тогда как водители зачастую не меняют друг друга на одном автомобиле, а отрабатывают смену каждый на своем транспорте. Во-вторых, без человеческого фактора система распределения заказов сможет более четко выстраивать логистические цепочки, что уменьшит холостой пробег и улучшит обслуживание районов.

“В-третьих, все вышесказанное, а также дополнительное пассажирское место, приведет к снижению цены перевозки людей и грузов, что автоматически подстегнёт людей к выбору в пользу передвижения на такси и снизит количество владельцев личного автотранспорта”, – считает Давыдов.

Другой весомый плюс – безопасность. По статистике человеческий фактор является причиной 94% аварий. Беспилотники лишены водительской невнимательности, не испытывают трудностей при проезде перекрестков и поворотов, где чаще всего происходят ДТП.

Отказ от личных автомобилей позволит экономить время и средства на хранении, ремонте, парковке транспорта, уверен Давыдов. Благодаря трехкратному уменьшению числа автомобилей на дорогах пробки уйдут в прошлое – передвижение станет более скоростным, экономичным и комфортным, улучшится экология, увеличится свободное пространство во дворах, снизится число аварий, психологическое состояние людей, переставших нервничать за рулем, станет более стабильным.

“Высвободившиеся людские ресурсы будут легко трудоустроены в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве”, – уверен предприниматель.

Конкретные предложения

На основе изложенного Давыдов озвучил конкретные инициативы. Он предложил дать длительные налоговые льготы компаниям, которые готовы организовать беспилотное такси в России, прежде всего в Москве, свести к минимуму фискальную нагрузку для производителей оборудования для беспилотного транспорта (сенсоров, датчиков, систем коммуникации и прочего).

Реализация проекта выгодна государству и гражданам, убежден предприниматель. “Государству не придется тратить средства на субсидии в данную отрасль – крупные компании и отдельные предприниматели сами возьмут на себя все бремя построения данного бизнеса и сопутствующих ему направлений”, – полагает он.

Важным фактором для инвесторов является транспортная составляющая, поэтому масштабное внедрение беспилотников повысит инвестиционную привлекательность страны. Кроме того, новая отрасль промышленности положительное повлияет на местные бюджеты и рынки труда, отметил бизнесмен.

“Жители городов получат свободное передвижение по дорогам без пробок, с максимальным уровнем безопасности без излишних временных и нервных затрат”, – заключил он.

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Каждый из шагов проекта “20 идей” направлен на достижение конкретных целей и задач. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.