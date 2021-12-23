Словакия раскритиковала требования РФ к США и НАТО о гарантиях безопасности

Выполнение выдвинутых Россией к США и НАТО требований по обеспечению своей безопасности стало бы возвратом к ситуации в Европе на 1997 год, для Словакии желание стереть достигнутое за 20 лет является неприемлемым, сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

«Мы согласны, что как можно скорее нужно начать конструктивный диалог. Необходимым условием для здорового диалога является отвод российских войск от границ с Украиной. Дальнейшая эскалация и возникновение военного конфликта на границах РФ с Украиной может привести лишь к единственному – к принятию союзниками жестких мер против РФ», – написал Хегер в Facebook.

Касательно выдвинутых Россией к США и НАТО требований по обеспечению своей безопасности, Хегер заявил, что их выполнение стало бы возвратом к ситуации в Европе на 1997 год, когда начался процесс расширения Североатлантического альянса за счет стран Центральной и Восточной Европы.

«Для нас [Словакии] является неприемлемым желание стереть достигнутое [в сфере укрепления евроатлантического единства] за эти более чем 20 лет», – отметил премьер.

В пятницу МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).