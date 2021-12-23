В Белоруссии выпустили опытную серию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Первая опытная серия вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» выпущена в Белоруссии в рамках совместного проекта Минска и Москвы, сообщили в пресс-службе белорусского минздрава.

«Специалисты «Белмедпрепараты» выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта – выпуск вакцины «Спутник V» по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии» Спутник V» и «Спутник Лайт», – передает РИА «Новости» сообщение минздрава Белоруссии.

По информации ведомства, в четверг эти серии уйдут на контроль качества в институт Гамалеи в Россию. «По планам – они будут заложены на исследования стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении», – добавили в министерстве.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».