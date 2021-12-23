 

Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже 1,9 тыс. долларов

23.12.2021, 10:28, Новости дня
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Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в четверг опустились ниже 1, 9 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, они теряют почти 10% цены, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 1 тыс. 916,2 доллара, а в 10.09 мск снизилась до 1 тыс. 823,9 доллара, что на 9,7% ниже расчетной цены накануне (почти 2 тыс. 20 долларов), передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на четверг. Также накануне сообщалось, что суда, перевозящие природный газ в Азию, развернулись в Европу после взлета цен на голубое топливо до нового максимума.



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