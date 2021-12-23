 

В Финляндии перед хоккейным матчем вместо гимна Беларуси включили гимн Палау. В Минске инцидент связали с политикой

23.12.2021, 10:18, Новости дня
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Трансляция велась в прямом эфире, в частности, на белорусском телевидении.

Вместо гимна РБ заиграл гимн островного государства Палау

В Финляндии перед хоккейным матчем «Динамо» и «Йокерита», вместо официального гимна РБ поставили мелодию симфонического оркестра Словакии. pic.twitter.com/lJacb8JOZ1

— AB (@SergyGus) December 23, 2021

В Twitter финской команды инцидент объяснили технической ошибкой.

“Из-за технической проблемы вместо гимна Беларуси прозвучал не тот гимн. “Йокерит” глубоко сожалеет о случившемся. Извинения были принесены клубом и непосредственно команде “Динамо”, – говорится в сообщении.

Ennen Jokereiden ja Dinamon välistä tämän illan ottelua soitettiin teknisen ongelman vuoksi Valko-Venäjän hymnin tilalla väärä hymni. Jokerit pahoittelee syvästi tapahtunutta. Pahoittelut on esitetty seuran toimesta suoraan myös Dinamon joukkueelle.

— Helsingin Jokerit (@jokerithc) December 22, 2021

В Федерации хоккея Беларуси после инцидента выразили “глубокое разочарование действиями организаторами матча” и связали инцидент с политикой.

“Прошедший сезон уже показал нам подверженность финского клуба влиянию различных политических сил, кроме того, в этом сезоне представителями финской стороны также предпринимались попытки искусственного нагнетания обстановки вокруг матча “Йокерита” в Минске и перевода его из спортивной в политическую плоскость. Поэтому инцидент с неисполнением белорусского гимна выглядит одним из звеньев в общей цепи этих событий”, – заявили в Минске.

Сам поединок завершился со счетом 2:1 в пользу “Йокерита” – решающую шайбу финны забросили в овертайме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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