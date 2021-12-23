В Днепре автомобиль выехал на остановку общественного транспорта. СМИ сообщили о двух пострадавших
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Машина сбила на остановке мужчину и женщину. Пострадавших с травмами ног госпитализировала бригада скорой помощи.
ДТП произошло, когда автомобиль BMW выезжал с парковки торгового центра, сообщило “Depo.Днепр”. Водитель автомобиля Subaru проигнорировал запрещающий сигнал светофора и двигался по улице Паникахи. После столкновения Subaru отбросило на людей, они начинали переходить по пешеходному переходу на зеленый свет.
“Информатор” опубликовал видео инцидента.
ВИДЕОВидео: Информатор Exclusive / YouTube
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