 

В Днепре автомобиль выехал на остановку общественного транспорта. СМИ сообщили о двух пострадавших

23.12.2021, 10:18, Новости дня
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Машина сбила на остановке мужчину и женщину. Пострадавших с травмами ног госпитализировала бригада скорой помощи.

ДТП произошло, когда автомобиль BMW выезжал с парковки торгового центра, сообщило “Depo.Днепр”. Водитель автомобиля Subaru проигнорировал запрещающий сигнал светофора и двигался по улице Паникахи. После столкновения Subaru отбросило на людей, они начинали  переходить по пешеходному переходу на зеленый свет. 

“Информатор” опубликовал видео инцидента.

ВИДЕОВидео: Информатор Exclusive / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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