В Днепре автомобиль выехал на остановку общественного транспорта. СМИ сообщили о двух пострадавших

Машина сбила на остановке мужчину и женщину. Пострадавших с травмами ног госпитализировала бригада скорой помощи.

ДТП произошло, когда автомобиль BMW выезжал с парковки торгового центра, сообщило “Depo.Днепр”. Водитель автомобиля Subaru проигнорировал запрещающий сигнал светофора и двигался по улице Паникахи. После столкновения Subaru отбросило на людей, они начинали переходить по пешеходному переходу на зеленый свет.

“Информатор” опубликовал видео инцидента.

ВИДЕОВидео: Информатор Exclusive / YouTube

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