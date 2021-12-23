 

ВОЗ предупреждает об опасности «нового шторма» в сфере здравоохранения с приближением праздников

23.12.2021, 10:14, Новости дня
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В Дании новый штамм «омикрон» стал доминирующим, во Франции на него приходится уже пятая часть выявленных заражений. При этом всё больше государств ужесточают ограничения. А глава Европейского регионального бюро ВОЗ сравнил эпидемическую ситуацию накануне праздников с приближающимся штормом, передаёт Euronews.

«Приближается ещё один шторм», — так глава Европейского регионального бюро ВОЗ описал эпидемическую ситуацию в преддверии рождественских праздников. В Дании новый штамм «омикрон» стал доминирующим, во Франции на него приходится пятая часть выявленных заражений коронавирусом. Всё больше стран вслед за Германией и Швецией вводят новые ограничения и ужесточают санитарные пропуска. 

ХАНС КЛЮГЕ, глава Европейского регионального бюро ВОЗ: В ближайшие недели «омикрон» будет доминировать в большинстве стран Европы, угрожая поставить на грань перегруженные системы здравоохранения. 

В Португалии на две недели закрываются бары и дискотеки. Удалённая работа становится обязательной — как и ПЦР-тесты для участия в культурных и спортивных мероприятиях. В магазинах устанавливается максимальное количество посетителей.  

Испания побила за минувшие сутки рекорд заражений коронавирусом: 49 823 случая. В Барселоне готовятся ввести комендантский час с 24 декабря, если это одобрит суд. 

Правительство Франции ускоряет подготовку законопроекта о введении «вакцинных пропусков» — они придут на смену санитарным и не будут учитывать результаты ПЦР-тестов. В кабинете министров надеются, что новые меры вступят в силу 15 января после срочной процедуры принятия парламентом. 

В Германии с 28 декабря все спортивные мероприятия будут проводиться за закрытыми дверями. Премьер-министр Олаф Шольц призвал сограждан не собираться на новогодние торжества больше 10 человек. 

В Великобритании решили не вводить жёстких ограничений. Как объяснил Борис Джонсон, «для этого нет достаточных оснований». При этом британское правительство выделит миллиард фунтов стерлингов на покрытие убытков компаний, пострадавших из-за ограничений, связанных с эпидемией. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, жертвами COVID-19 стали 5,35 миллиона жителей Земли. 

Дата выхода в эфир 22 декабря 2021 года.



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