 

США не стали снимать вопрос обмена заключенными с Россией

23.12.2021, 9:42, Новости дня
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Со стороны США пока нет готовности обсуждать обмен теми, кто отбывает наказание на территории Штатов и России, однако этот вопрос не снимается с повестки дня, сообщил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Лукьянцев отметил, что «поводу каких-то обменов говорить очень сложно, но эта задача – возвращение наших граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях и тюрьмах США, – по-прежнему актуальна для нас», передает РИА «Новости».

«Мы ставим эти вопросы, это не снимается с повестки дня. Естественно, мы будем продолжать свои усилия. Но пока со стороны США нет какой-либо готовности к тому, чтобы в практическом плане обсуждать их освобождение либо перевод на территорию РФ для отбывания дальнейшего наказания», – сказал он.

По словам дипломата, США поставили задачу, чтобы заключенные «в назидание другим» отсидели тот срок, который был им присужден американским правосудием.

Ранее РФ заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах.

В августе США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в РФ американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами РФ в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.



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