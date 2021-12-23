Облившего бензином посетителей бара мужчину задержали в Москве

Полицейские в Москве задержали приезжего, который облил бензином посетителей бара, сообщили в МВД.

Отмечается, что ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле бара в проезде Дежнева неизвестный облил бензином посетителей заведения и угрожает поджогом.

«По указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по району Южное Медведково, которые задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться с места преступления. Им оказался 48-летний приезжий мужчина», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По предварительным данным, среди посетителей бара возник конфликт. Один из участников ссоры вышел и через время вернулся с емкостью, наполненной горючей жидкостью. «Разлив ее перед входом в бар, а также облив находившихся там граждан, он осуществил поджог. В результате происшествия никто из посетителей не пострадал», – отмечается в сообщении. Добавляется, что заведено дело о хулиганстве, подозреваемый арестован.

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