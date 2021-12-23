За сутки от коронавируса привились почти 120 тыс. украинцев

Первую дозу вчера получил 39 071 человек, полностью иммунизирован 78 101 человек. Дополнительную дозу 22 декабря получил 271 украинец.

На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (61 182), на втором месте – CoronaVac (33 749), на третьем и четвертом – Moderna (16 030) и AstraZeneca (6482).

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 27 720 661 прививку. Первую дозу получили 14 500 520 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547. Дополнительные дозы ввели 596 украинцам.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2027596194070142

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

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