 

“Осталось немного в качестве заначки”. Муратов перечислил Нобелевскую премию благотворительным организациям

23.12.2021, 9:30, Новости дня
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По 5 млн руб. перечислили детскому хоспису “Дом с маяком”, фонду “Подари жизнь”, фонду “Круг добра”, помогающему детям со спинальной мышечной атрофией, фонду помощи хосписам “Вера”; 10 млн руб. – медицинскому фонду работников СМИ.

Также часть средств перечислили на создание фильма о положении прессы в России, на премирование сотрудников “Новой газеты”.

“Осталось немного в качестве заначки – мало ли что случится”, – объяснил Муратов.

По его словам, “получить премию было быстрее, чем ее потратить”.

Муратов говорил, что его премия будет передана для оказания помощи больным людям и поддержки независимой журналистики.

Контекст:

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

В 2021 году Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию мира. Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом. Так, стало известно что на премию в этом году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантами стали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, экс-президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и движение Black Lives Matter.

Нобелевскую премию мира 2021 года получили два человека – Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса.

Во время вручения премии 10 декабря Муратов произнес речь, в которой вспомнил Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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