 

Работающим пенсионерам в два раза продлят отпуск

23.12.2021, 9:31, Разное
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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли изменения в Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 и статьи ст. 114 и 122 ТК РФ.

Поправки существенно расширят права работающих пенсионеров на отдых. В частности, работодателей обяжут предоставлять им отпуск в двойном размере – вместо 28 календарных дней пожилые работники смогут отдохнуть 56.

При этом в законе останется норма об обязательном сохранении места работы и должности за таким работником. Вдвое увеличится и сумма отпускных. Также парламентарии закрепили право за работающими пенсионерами брать отпуск в любое удобное для них время, а работодателям запретили отвечать отказом.

Дополнительно работающие пенсионеры получили право на материальную помощь, которая в обновлённой редакции закона стала обязательной нормой для работодателей. Также парламентарии ввели норму об обязательном наличии в штате юридического лица как минимум одного пенсионера.

Обновлённый закон начнёт действовать с 14 января 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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