Сторонники освистали Трампа после его признания о ревакцинации

Американские антипрививочники остаются глухи к призывам защититься от коронавируса, от кого бы они ни исходили. Так, на недавней встрече даже фанаты Дональда Трампа ополчились против него, когда узнали, что экс-президент ревакцинировался, передаёт MSNBC.

Сейчас не март или декабрь 2020 года, у нас есть вакцина. Так что да, хотя «омикроном» всё ещё можно заразиться после прививки, она убережёт вас от серьёзного течения болезни, согласно последним данным представителей общественного здравоохранения. Именно на этом моменте собирается заострить внимание президент, который обратится ко всем нам из Белого дома через несколько минут.

Ожидается, что он также объявит о домашних тестах (на коронавирус. — ИноТВ) для всех желающих американцев, об открытии новых федеральных центров тестирования в дополнение к уже существующим 20 тысячам и о привлечении тысячи армейских медработников, которые будут направлены туда, где необходима их помощь. Будет сказано всё это и сделано разочаровывающее признание: в нашей стране есть люди, которые не будут вакцинироваться, что бы он (президент. — ИноТВ) им ни говорил, как быстро бы ни распространялся «омикрон» и кто бы к ним ни обращался.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: То, что мы сделали, войдёт в историю. Не позволяйте им это отнять. Не лишайте этого себя сами. Вы играете им на руку, когда начинаете говорить «О, вакцина!» Если вы не хотите прививаться, то вас нельзя заставлять. Никаких обязательных вакцинаций. Но мы должны гордиться тем, что спасли десятки миллионов жизней.

БИЛЛ О’РАЙЛИ, американский журналист: И президент, и я привились. Вы получили бустерную вакцину?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да.

БИЛЛ О’РАЙЛИ: Я тоже. Ладно…

(Собравшиеся начинают недовольно гудеть.)

ДОНАЛЬД ТРАМП: Ой, не надо! Не надо! Не надо!

Вы слышали, как его освистывали.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2021 года.