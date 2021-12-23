 

Ковидный паспорт любой ценой — в Италии арестовали медсестру, которая за 400 евро устраивала «фарсовую» вакцинацию

23.12.2021, 9:28, Новости дня
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В Италии полиция арестовала медсестру и двух её «пациентов-клиентов», которые заплатили ей по 400 евро, чтобы вакцинировала их, не ставя вакцину, передаёт TVE. Как поясняет испанский канал, из-за введённых в стране жёстких ограничений для людей, непривитых от коронавируса, среди последних возникла необходимость обзавестись ковидным паспортом любой ценой.

В Италии всё больше случаев мошенничества с целью получения ковидного паспорта без вакцинации. И вот последний пример, который произошёл в Палермо, на Сицилии.

Скрытая камера в центре здравоохранения дала возможность подтвердить имевшиеся подозрения. Медсестра делает вид, что вводит вакцину. Однако перед этим она выдавила содержимое шприца в марлю. Всё это фарс.

Вакцина расходуется впустую, но считается, будто ею привили пациента. Причём пациент — это, скорее, клиент, поскольку платит 400 евро.

Задержаны три человека: медсестра и два её клиента.

Один из них — известный лидер антиваксеров в Палермо, который в своих аккаунтах в соцсетях активно публикует шутки по поводу эффективности иммунизации, а также призывы к протесту.

Вторым оказался полицейский. Здесь, в Италии, помимо медработников и преподавателей, полицейские также обязаны пройти вакцинацию. Руководитель комиссариата Палермо сожалеет о том, что в это дело оказался замешан их сотрудник. Он пообещал довести дело до конца.

Полицейскому могут быть предъявлены обвинения в коррупции. За это преступление ему грозит от одного года до шести лет тюрьмы.

БЕГОНЬЯ АЛЕГРИЯ, корреспондент TVE: Кольцо вокруг невакцинированных всё больше сужается. Им уже запрещена практически любая деятельность, связанная с досугом. Из-за этого возникает необходимость любой ценой обзавестись ковидным паспортом.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2021 года.



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