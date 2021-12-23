Ученые назвали самые опасные места в общественном транспорте во время пандемии



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Чтобы узнать, как вирусные аэрозоли циркулируют в общественном транспорте, специалисты исследовательской компании IBM Research Europe разработали визуальную модель динамики воздуха, теплопередачу испарение, влажность и воздушные потоки в пассажирском автобусе. Затем они посмотрели, что происходит, когда кто-то из пассажиров разговаривает и капли с частицами вируса попадают в пространство.

Ученые обнаружили, что наименьшую опасность для окружающих представляют пассажиры, сидящие у окна: под воздействием воздушных потоков вентиляции в автобусе капли от выдоха поднимаются вверх и в меньшей степени распространяются на других людей. Больше аэрозолей попадало на окружающих от пассажиров, сидящих посередине – при условии, если сидения трехместные. Самый высокий риск распространения вируса создают люди, сидящие у прохода: если человек болен, то при выдохе или разговоре аэрозоль моментально устремляется вверх и передается другим пассажирам.

«Визуализируя капли и воздушный поток можно увидеть, какое количество физических явлений вокруг нас остается незамеченным, таких как сложные взаимодействия между выбросами с дыханием и системой вентиляции», — сообщили авторы исследования.

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Ранее ученые из Уэльса провели серию экспериментов в аэродинамической трубе и создали математическое моделирование воздушных потоков, чтобы узнать, как распространяются частицы вирусы во время езды в автомобиле с разной скоростью. Оказалось, что у водителя и пассажира на переднем сидении риск заражения существенно ниже, чем на задних сидениях из-за особенностей циркуляции воздуха в машине. При наличии маски или респиратора риск количество вирусных частиц, которые выдыхает зараженный, снижается на 90% и на 70% защищает от инфицирования других пассажиров.

Ученые также выяснили, что если автомобиль движется со скоростью более 30 миль (около 48 км) в час, в нем следует открывать все окна на 10 секунд каждые 5-10 минут, либо всякий раз, когда кто-то покашлял или чихнул. На высокой скорости (например, при поездке по шоссе) для эффективного проветривания можно открывать только два окна, расположенные по диагонали: одно спереди и одно сзади. При скорости ниже 48 километров в час для самой эффективной вентиляции нужно держать открытыми все четыре окна.