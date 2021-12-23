Власти рассказали о состоянии найденной в овраге под Саратовом девочки

Состояние девочки, найденной на морозе в овраге в саратовском селе, остается тяжелым, информирует правительство региона.

«Пострадавшую девочку ночью из районной больницы доставили в клинику Саратова. Состояние ее остается тяжелым. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

По данным следствия, утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на не слушавшихся ее детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни.

Ранее сообщалось, что двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. По информации администрации района, дети были найдены на морозе без верхней одежды. Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения от переохлаждения, а девочка 2016 года рождения попала в больницу.

По итогам проверки прокуратуры стало известно, что дети из благополучной семьи и проживали в частном доме. Мать детей, найденных в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области, задержали сотрудники полиции.