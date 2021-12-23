В ПФР напомнили об условиях назначения пенсии в 2022 году

В 2022 году право на страховую пенсию будет у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года, напомнила заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

Тарасова указала, что для получения пенсии по старости необходимо соблюдение таких условий, как достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, передает «Прайм».

Если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для возникновения права на пенсию, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано».

В случае, если через пять лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, гражданину назначат социальную пенсию.

Ранее Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде России сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.