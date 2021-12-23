 

В московском воздухе обнаружили редкую алмазную пыль

23.12.2021, 8:57, Новости дня
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Алмазная пыль появилась в воздухе Москвы, что является редким явлением для Центральной России. Она представляет собой мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной РФ вид твердых осадков – алмазная пыль – явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. В российской метеорологии данное явление носит название «ледяные иглы». Алмазная пыль обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому его иногда называют также «осадками ясного неба», – передает ТАСС слова Тишковца.

Синоптик уточнил, что эта пыль не опасна для людей, но может создавать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов при измерении видимости и нижней кромки облаков. Ее можно заметить по кратким вспышкам, которые возникают при отражении кристаллами света. Как отмечает синоптик, в отличие от тумана, который она напоминает, пыль образуется из кристаллов льда, а не из воды.

Сами кристаллы появляются при температурной инверсии, когда теплый и более влажный воздух, распространяющийся по высотам, смешивается с холодным воздухом в нижнем пограничном слое. По словам синоптика, наиболее часто это явление встречается в Антарктике и Арктике, где его можно наблюдать в среднем 316 дней в году.

Ранее в столице заметили редкое оптическое явление «Гало-22».



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