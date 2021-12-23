 

В «Сбербанке Онлайн» появится функция платного отключения рекламы

23.12.2021, 8:51, Разное
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С 1 января 2022 года клиенты Сбербанка смогут оформить платную подписку и отключить рекламу в мобильном приложении.

Для этого нужно будет оформить подписку. Премиальным клиентам она будет предоставляться бесплатно, остальным – за 300 рублей в месяц.

«Для Сбера удовлетворённость пользователей – это одно из приоритетных направлений работы. Мы получили несколько обращений клиентов с просьбой отключить рекламу в «Сбербанке Онлайн», с 1 января наш банк предоставит такую возможность всем желающим. Для этого нужно будет всего лишь оформить подписку. Согласитесь, символические 300 рублей в месяц – это сущие копейки», – заявила глава отдела коммуникаций банка Полина Смирнова.

Для отдельных категорий клиентов банк предоставит скидку на подписку – для пенсионеров и студентов отключение рекламы тариф составит 100 рублей, а для зарплатных клиентов – 150 рублей в месяц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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