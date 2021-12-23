Украина может сократить срок действия COVID-сертификатов

По ее словам, последние две-три недели активно обсуждается то, что Европейская комиссия готовит решение по сокращению действия срока COVID-сертификатов. В частности, ожидается, что принятие решения состоится 10 января следующего года.

“Соответственно, мы также наблюдаем эти события, и сегодня было совещание с европейскими специалистами, ожидаем официального решения от стран ЕС, и дальше таким же образом планируется внедрение этого решения и у нас на уровне Украины. Его должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее она должна быть одобрена на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулирована постановлением правительства”, – рассказала Карчевич.

В частности, речь идет о сокращении срока действия с 365 дней до 270.

Карчевич добавила, что если у гражданина срок действия сертификата, полученного после второй дозы прививки от COVID-19, составит более 270 дней, то человек может пересечь границы стран ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.

“Доверительная сеть – это сеть, охватывающая страны ЕС, и большинство стран ориентируется на решения Еврокомиссии и определяет именно такие решения на уровне своих стран. Если будет условие въезда со сроком действия сертификата 270 дней, если у человека будет просрочен этот срок, он не сможет попасть на территорию этой страны по COVID-сертификату”, – сказала замминистра.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 22 декабря, в Украине подтвердили 3,6 млн случаев коронавируса, умерли 93,9 тыс. человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 22 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,5 млн человек, а 13,1 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.

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