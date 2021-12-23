 

«Плохой год» — В США негативно оценили уходящий 2021-й

23.12.2021, 8:40, Новости дня
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Около 70% зарегистрированных в США избирателей выразили мнение в ходе недавнего опроса, что уходящий 2021 год был плохим для их страны. Мало того, 54% ответили, что они больше не надеются на процветающее будущее Америки. И больше половины опрошенных признались, что год оказался неудачным и для них лично, пишет The Washington Times.


Reuters

Наделённая правом голоса общественность оценила нынешнее состояние Америки — и похоже, что оптимизма эти новости не прибавят, пишет The Washington Times. В ходе недавнего опроса под эгидой Fox Business избиратели указывали на повышение цен, рост уровня преступности и глобальную пандемию COVID-19 в качестве факторов, оказывающих негативное влияние на их оценку ситуации. 

В результате около 70% из числа зарегистрированных избирателей в США выразили мнение, что 2021 год был «плохим годом» для Америки. С этим согласны 83% республиканцев, 72% сторонников независимых кандидатов и 56% демократов.Также эту точку зрения разделяют 69% женщин и 72% мужчин из общего числа опрошенных, сообщает The Washington Times. Опрос Fox Business при участии 1002 зарегистрированных избирателей проводился с 11 по 14 декабря этого года.

При этом 54% избирателей заявили, что они больше «не надеются» на процветающее будущее своей страны, что для экспертов стало неожиданностью, отмечается в статье. С таким мнением согласны 69% республиканцев, 58% сторонников независимых кандидатов и 37% демократов. Что касается гендерного расклада, подобной позиции придерживаются 52% женщин и 57% мужчин, поясняется в статье.

А более половины измученного пандемией населения (около 55% опрошенных) заявили, что и в личном плане этот год был для них неудачным. «Это довольно необычные результаты, поскольку американцы, как правило, с оптимизмом смотрят в будущее», — отметил в этой связи социолог-республиканец Дарон Шоу, который занимался организацией опросов вместе с демократом Крисом Андерсоном.

«Нам обещали в 2021 году, что мы наконец спустимся с этих «американских горок», но вместо этого, по ощущениям, нас поджидали такие же головокружительные виражи, и надежды на возвращение к нормальной жизни оказалось совсем мало. Многих из нас это слегка удручает», — пояснил Шоу.

Аналогичную тенденцию отметил и его коллега Андерсон, который тоже выступил с предостережением, говорится в статье. По его словам, рейтинги часто резко меняются в зависимости от того, кто контролирует Белый дом в данный момент, — и сторонники тех политических сил, которые пришли к власти, обычно выражают более оптимистичное мнение.

Однако сдвиги в позициях независимых кандидатов довольно поучительны и должны послужить «чётким предупреждающим знаком» для демократов, которым придётся продемонстрировать больший прогресс, чтобы вновь вернуть этих избирателей в свои ряды, заключил Андерсон.

 



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