«В десятки раз больше официальных данных» — Франция не справляется с отслеживанием распространения «омикрона»

Официальная статистика распространения нового штамма коронавируса «омикрон» во Франции даже близко не передаёт реальных масштабов заражения этим вариантом, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, пока государство говорит о трёх сотнях заразившихся этим вариантом, эксперты оценивают их число в десятки тысяч. Ситуация выглядит ещё более плачевно, учитывая, что у властей имелись средства предотвращения новой волны эпидемии, отмечает газета.



Reuters

Перед каждой волной эпидемии Франция повторяет одни и те же ошибки, констатирует Le Figaro. По словам газеты, официальные данные службы общественного здравоохранения Франции насчитали всего 347 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» на 17 декабря. Эта информация существенно отстаёт от текущего положения дел, полагает издание.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что доля этого варианта в общем числе заражений во Франции намного выше, чем предполагает официальный подсчёт. Как напоминает газета, то же происходило ранее в 2021 году с появлением британского варианта «альфа» и индийского штамма «дельта». Именно тогда в стране была создана система мониторинга, основанная на отслеживании определённых мутаций вируса в положительных ПЦР-тестах .

Как отмечает биолог из Сорбонны Флоранс Лоре, хотя специально для «омикрона» не было создано такой системы слежения, этот штамм можно «случайно» отследить с помощью уже имеющихся средств. Так, с конца мая 2021 года органы здравоохранения отслеживают прогрессирование дельта-варианта, нацеливаясь на конкретную мутацию, называемую L452R. Однако эта мутация отсутствует в варианте «омикрон». Таким образом, подсчитав количество вирусов, не содержащих этой мутации, можно проследить развитие нового варианта.

Согласно этим данным, учёные считают, что на «омикрон» уже приходится более половины всех заражений в Парижском регионе, и ожидается, что он будет доминировать на этой территории до Рождества.

Если судить по доле отсутствия мутации L452R в ежедневно регистрируемых 50 тыс. случаях заражений, 17 декабря было зафиксировано около 4500 случаев, связанных с «омикроном», что более чем в десять раз превышает официальные данные, подчёркивает издание. Принимая во внимание, что в Великобритании и Дании число заражённых «омикроном» удваивается каждые пять дней, сегодня во Франции должно быть зарегистрировано более 18 тыс. случаев заражения новым штаммом, делает вывод газета. Согласно данным, опубликованным в интернете Группой моделирования эпидемиологии и развития инфекционных заболеваний, этот вариант фактически станет преобладающим в стране до конца недели.

Хотя подобный метод подсчёта оставляет место для неточностей, нет никаких сомнений в том, что «омикрон» продвигается быстрее, чем любой другой вариант, пишет Le Figaro. «Страна не отслеживает все имеющиеся варианты в долгосрочной стратегии, а придерживается чисто медицинской стратегии, которая, следовательно, имеет серьёзные ограничения в отношении такого рода вирусов», — комментирует знакомый с ситуацией учёный. Хуже того, каждое обновление системы приводит к потере информации специалистами, отслеживающими данные в открытом доступе. И поскольку система мониторинга фактически не организована, в некоторых департаментах или регионах данных недостаточно.

Ситуация же во Франции, на взгляд многочисленных экспертов, тем более плачевна, что у государства имелись средства предвидения грядущей волны, например, предупреждение населения перед праздниками или облегчение доступа к самотестированию. Единственным утешением является то, что скорость распространения «омикрона» настолько высока, что даже своевременная обработка информации не спасла бы от запоздалой реакции, замечает издание в заключение.