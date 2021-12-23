Не выбрасывайте кожуру апельсина: с ее помощью можно улучшить состояние кожи

В зимние праздники в каждом доме скапливается большое количество апельсиновой кожуры. Как правило, ее используют для приготовления цукатов, добавляют в напитки, а оставшуюся попросту выбрасывают.

Но поступать таким образом не стоит. Кожура содержит больше полезных веществ, флавонов и витамина С, чем сам апельсин. Полезные свойства кожуры можно использовать для ухода за собой и поддержания красоты. Зимой кожа особенно нуждается в заботе, так почему же не улучшить ее состояние с помощью апельсиновой кожуры?

Отбеливание и осветление

В кожуре содержится немало кислоты, поэтому приготовленные из нее средства являются лучшими натуральными отбеливателями и осветителями. Для отбеливания кожи отлично подходит домашняя маска, приготовленная из апельсиновой кожуры.

Для приготовления маски потребуется смешать следующие ингредиенты:

цедра апельсина; сок лимона; вода.

Цедра и сок берутся в одинаковом количестве, а вода добавляется по необходимости, в том случае, если смесь получится сухой.

Маску используют один-два раза в неделю. Свежую и однородную смесь следует нанести на очищенную и сухую кожу. Выдерживается маска в течение 15-20 минут (до начала подсыхания смеси), после чего состав смывается теплой водой.

Для осветления кожи и ухода за ней также отлично подходит маска, приготовленная на основе кефира.

Для ее приготовления потребуется следующее:

цедра апельсина; густой жирный кефир (можно использовать йогурт); пара капель сока лимона.

Цедра и кефир берутся в равном количестве, как правило, по одной столовой ложке. Компоненты смешиваются в однородную пасту, которую наносят на чистую и сухую кожу. Выдерживают состав на лице в течение 15-20 минут, а потом смывают теплой водой.

Удаление прыщей и уменьшение шрамов

Домашние средства, приготовленные из апельсиновой кожуры, отлично справляются с угревой сыпью, подростковыми прыщами, и к тому же такие косметологические маски значительно уменьшают шрамы.

Чтобы приготовить маску, способную уменьшить шрамы, потребуется следующее:

апельсиновая цедра; мед; розовая вода.

Порошок из апельсиновой кожуры и розовая вода берутся в равных количествах, а меда требуется наполовину меньше. Нужно нанести маску на лицо и выдержать ее в течение 20 минут, а потом смыть теплой водой.

Важный момент: при ежедневном применении этой маски шрамы визуально уменьшатся уже через месяц. После этого средство нужно будет наносить пару раз в неделю.

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Апельсиновая цедра содержит антибактериальные компоненты, поэтому домашние средства, приготовленные из нее, способны быстро решить проблему угрей и подростковых прыщей. Для того чтобы решить эту проблему, достаточно смешать цедру с розовой водой в пропорции 1:1. Смесь наносится на кожу, выдерживается 20 минут, а потом смывается теплой водой.

Удаление пигментных пятен

Апельсиновая кожура богата антиоксидантами, поэтому приготовленные из нее косметологические средства эффектно справляются с пигментными пятнами.

Маска от пигментных пятен содержит два компонента:

апельсиновая цедра; свежее жирное молоко.

Компоненты берутся в равных количествах и смешиваются до состояния однородной пасты. Маску наносят на вымытое и сухое лицо, средство выдерживается 20 минут, а потом смывается. Если к составу добавить мед, то маска станет еще и питательной.

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Отшелушивание и очистка пор

Домашние средства, приготовленные из апельсиновой кожуры, эффективно очищают поры и удаляют отмершие клетки кожи.

Для приготовления роскошного и ароматного домашнего скраба понадобится следующее:

апельсиновая цедра; розовая вода; сахарный песок.

Цедра и розовая вода берутся в равном количестве, а сахара требуется наполовину меньше. Компоненты смешиваются в густую однородную пасту. Наносится скраб массирующими круговыми движениями в течение 5-10 минут, а потом смывается теплой водой.

Отбеливание зубов

Также цедра может стать отличным отбеливателем для зубной эмали. Кожура апельсинов содержит кислоты, которые устраняют темный налет с зубной эмали бережно и очень быстро. Такой домашний отбеливатель незаменим в том случае, если нужно моментально обрести «голливудскую улыбку», а на визит к стоматологу нет времени.

У применения домашнего средства из апельсиновой кожуры есть одно неоспоримое преимущество перед аптечными отбеливателями – оно не вредит зубной эмали и не раздражает десны.

Приготовить же отбеливатель просто. Цедру нужно смешать с водой и нанести на зубы на пару минут. Потом, конечно же, рот следует прополоскать теплой водой.