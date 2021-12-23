Цены на нефть выросли после статистики о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно растут: инвесторы продолжают отыгрывать недельные данные о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% – до 75,41 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,25%, до 72,94 доллара, передает РИА «Новости».

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 декабря сократились сильнее ожиданий – на 4,7 млнабаррелей. Аналитики ожидали уменьшение показателя только на 2,8 млн баррелей. Добыча нефти за неделю снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки – до 11,6 млн баррелей в день. Запасы бензина при этом выросли заметно сильнее прогноза – на 5,5 млн баррелей вместо 0,5 миллиона.

«Рост использования нефти, газа и угля для генерации энергии дает ожидания более низких запасов и более высоких цен в отсутствие высокой добычи», – приводит Wall Street Journal мнение аналитиков IG.

Несколько сдерживает рост котировок ситуация с коронавирусом. Темпы заражения в ряде стран остаются высокими на фоне распространения штамма «омикрон» в мире. В среду власти многомиллионного китайского города Сиань объявили карантин. Некоторое ужесточение ограничений происходит и в ряде стран Европы. Все это может ударить по нефтяному спросу, опасаются трейдеры.