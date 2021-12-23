В Роспотребнадзоре рассказали, когда проявляются симптомы при «омикроне»

Инкубационный период при заражении штаммом «омикрон» составляет несколько дней, но симптомы могут проявиться уже на следующий сутки после инфицирования, рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.

Эксперт отметила, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта».

Штамм коронавируса «омикрон», который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, выявили в ноябре в Африке. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания классифицировала его как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

Ранее Минздрав сообщил, что в РФ зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.