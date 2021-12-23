 

В Роспотребнадзоре рассказали, когда проявляются симптомы при «омикроне»

23.12.2021, 8:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инкубационный период при заражении штаммом «омикрон» составляет несколько дней, но симптомы могут проявиться уже на следующий сутки после инфицирования, рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.

Эксперт отметила, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта».

Штамм коронавируса «омикрон», который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, выявили в ноябре в Африке. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания классифицировала его как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

Ранее Минздрав сообщил, что в РФ зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Талибы пообещали возобновить работу учебных заведений в течение недели

05.07 / По делу об убийстве чеченца Умарова в Австрии задержали еще одного человека

09.09 / Верещук об обострении на востоке: Россия давит на украинскую власть, чтобы мы изменили свое решение по выборам на Донбассе

20.09 / Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном

01.09 / Политолог – в Белоруссии Западу нужно действовать осторожно — влияние России там всё ещё сильно

25.06 / Наблюдатель рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию на выездном участке

30.06 / VOAэкспресс 29 июня 2020

30.05 / Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России

03.11 / 50% проголосовавших в проекте Шустера “Электронная демократия” считают, что президент и Рада имеют право уволить судей КСУ в случае злоупотреблений

16.11 / Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады – спикер фракции “Слуга народа”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика