Обозреватель Das Erste – немецкое правительство не решается ввести карантин, но он всё равно неизбежен

Правительство ФРГ не вводит в стране всеобщий карантин, потому что боится испортить людям праздники, считает обозреватель Das Erste Керстин Пальцер. При этом Пальцер уверен, что избежать карантина всё равно не удастся, поскольку штамм «омикрон» приведёт к слишком большому количеству заражений.



Reuters

Олаф Шольц мог бы публично заявить следующее, пишет обозреватель Керстин Пальцер в своей статье для Das Erste: «В общем и целом мы за введение карантина с завтрашнего дня. Однако мы не хотим отнимать у вас Рождество. Пожалуйста, будьте благоразумны. Не собирайтесь большими группами. А после Рождества нас ждёт локдаун».

Немецкое правительство не решается ввести карантин сейчас, даже несмотря на советы экспертов, пишет Пальцер. При этом автор убеждён, что Германия всё равно не сумеет избежать всеобщего карантина. «Возможно, это случится из-за того, что «омикроном» заразится столько людей, что на производстве, в пожарных частях, полиции, больницах и магазинах просто не останется достаточно людей для поддержания работы в обычном режиме», — пишет Пальцер.

По мнению Пальцера, правительство ФРГ не решилось портить людям Рождество. В данном случае, считает автор, власти и население выглядят как «кролик и удав». Как отмечает Пальцер, подобное поведение властей можно понять в период предвыборной борьбы, однако не сейчас, когда нужно действовать.