Мнение: О пожизненном сроке для Владимира Путина… Реально?

Пожизненный срок в данном случае – это совсем не то, о чём вы, быть может, подумали. Не из области чудесных «обнулений», короче. Тут всё гораздо серьёзнее. И от нынешнего российского президента Владимира Путина никак не зависит, сколько бы ни выступали особо доверенные депутаты с думской трибуны «от имени народа».

Голландская прокуратура потребовала пожизненных сроков заключения для… трёх россиян и одного гражданина Украины, обвиняемых на процессе по «Делу МН-17». То есть, по делу о сбитом в 2014 году в небе над Украиной малазийском Boeing 777 рейса МН-17.

Эта катастрофа унесла жизни 298 человек, преимущественно граждан ЕС. Расследование её причин заняло больше пяти лет. В итоге международная следственная группа, работавшая под руководством прокуратуры Нидерландов, пришла к выводу, что «Боинг» был сбит ракетой, выпущенной из советского ЗРК «Бук», а сама пусковая установка, из которой сбили самолёт, принадлежала 53-й российской зенитно-ракетной бригаде. К её транспортировке и применению, согласно выводам JIT, имели непосредственное отношение бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), отставной полковник Сергей Дубинский, возглавлявший тогда разведку ДНР, бывший российский подполковник Олег Пулатов, подчинённый Сергея Дубинского, и украинец Леонид Харченко, начальник разведывательного батальона «Крот» разведки ДНР. Им и были предъявлены официальные обвинения.

По версии следствия, роли обвиняемых были следующими:

– Игорь Гиркин запросил поставку «Бука», он же поставил ему задачу;

– Сергей Дубинский отвечал за транспортировку установки по Донбассу;

– Олег Пулатов и Леонид Харченко на месте помогали «Буку» выйти на намеченную позицию и затем вернуться в Россию.

Голландская прокуратура при этом считает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по «Боингу», а также, что гражданский лайнер не был сбит умышленно. Но представители прокуратуры подчеркнули, что не важно, какой именно самолёт хотели сбить обвиняемые. Им вменяют само намерение сбить самолет, а смерть 298 человек является отягчающим обстоятельством.

Собственно, разбирать версию обвинения в 100500-й раз нет особого смысла: она во многом основана на записях «прослушек» телефонных разговоров подозреваемых, которые предоставила украинская сторона, и на сведениях из соцсетей, собранных в первую очередь украинскими активистами. Дело каждого, кому и чему тут верить…

Но вот, что важнее. Если не думать, что голландская прокуратура рехнулась, решив, будто четыре отставных военных сумели самостоятельно организовать и провернуть вывоз из действующей воинской части реального ЗРК, его транспортировку и «боевое применение», а затем и возврат на место, то значит следствию известно намного больше, чем вынесено на процесс. В том числе, организаторы всей этой операции. В таком случае приговор суда, который последует весной 2022 года, будет лишь первой ступенькой в длинной цепи обвинений, для которых он станет основой.

И уже понятно, кто в таком случае окажется в ответе за всё. Громкое дело о «теракте над Локерби» указывает и на возможные последующие сценарии. Ничто не ново под Луной!

Вопрос тут остаётся, в общем, один. Успеет ли Самый Главный Подозреваемый получить свой пожизненный срок?

Или же такая цель даже и не ставится?

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