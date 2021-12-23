 

В Кремле озвучили ожидания от переговоров с Западом

23.12.2021, 6:59, Разное
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России важно, чтобы общение с западными партнерами не превратилось в некий “переговорный марафон”. В Кремле ожидают, чтобы наши западные коллеги четко сформулировали свои посылы. Тогда переговоры не будут растянуты во времени и принесут результаты. По словам Дмитрия Пескова, российская сторона нацелена именно на конкретный результат – об этом сообщил портал URA.RU.

При общении с журналистами официальный представитель Кремля не назвал никаких точных сроков встречи. Однако ранее стало известно, что переговоры России и США относительно гарантий безопасности намечены уже на начало следующего года, а точнее – на вторую половину января. Российская сторона хотела бы провести встречу раньше и хотя бы отчасти решить вопрос до конца года, но в Америке уже совсем скоро начинаются праздники.

Информацию о сроках переговоров сначала сообщил источник в дипломатических кругах, а позже подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Ожидается, что от этой встречи будет зависеть все дальнейшие контакты России и НАТО.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что Россия сделала предупреждение США по гарантиям безопасности. Наша сторона выдвинула довольно жесткое требование, на которое западные партнеры вынуждены будут реагировать.



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