Видео: Что РФ требует от США и НАТО

Москва и Вашингтон заявили о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности в начале 2022 года. Также консультации пройдут по линии НАТО. Однако в США сразу оговорились, что в российских предложениях есть «некоторые непроходные элементы». Какие вопросы Вашингтон может посчитать неприемлемыми? Каковы перспективы заключить исторический договор между Россией и Западом?

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Дмитрий Бавырин