 

Видео: Что РФ требует от США и НАТО

23.12.2021, 6:42, Новости дня
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Москва и Вашингтон заявили о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности в начале 2022 года. Также консультации пройдут по линии НАТО. Однако в США сразу оговорились, что в российских предложениях есть «некоторые непроходные элементы». Какие вопросы Вашингтон может посчитать неприемлемыми? Каковы перспективы заключить исторический договор между Россией и Западом?

Теги: 

США
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НАТО
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Евросоюз
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Россия и США
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Россия
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Россия и НАТО
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Дмитрий Бавырин



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