Байден выразил готовность побороться с Трампом за пост президента США

Глава американского государства Джо Байден заявил, что примет участие в выборах президента США в 2024 году, если «будет здоров».

Байдена спросили о том, собирается ли он участвовать в борьбе за кресло президента с республиканцем Дональдом Трампом. Байден ответил утвердительно. Он спросил с недоумением, почему «не должен выдвигаться с Трампом в качестве кандидата». «Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ABC.

Напомним, СМИ сообщали, что Байден и представители его ближайшего окружения пытались убедить сторонников в том, что 79-летний президент США будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Позднее Белый дом объявил о планах Байдена баллотироваться на второй срок.