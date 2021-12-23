 

Байден выразил готовность побороться с Трампом за пост президента США

23.12.2021, 6:42, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что примет участие в выборах президента США в 2024 году, если «будет здоров».

Байдена спросили о том, собирается ли он участвовать в борьбе за кресло президента с республиканцем Дональдом Трампом. Байден ответил утвердительно. Он спросил с недоумением, почему «не должен выдвигаться с Трампом в качестве кандидата». «Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ABC.

Напомним, СМИ сообщали, что Байден и представители его ближайшего окружения пытались убедить сторонников в том, что 79-летний президент США будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Позднее Белый дом объявил о планах Байдена баллотироваться на второй срок.



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