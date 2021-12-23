Песков анонсировал неформальную встречу Путина и Лукашенко

На следующей неделе в Санкт-Петербурге планируют провести неформальный саммит лидеров стран Содружества независимых государств. Председателем на саммите будет российский президент. В рамках того же мероприятия может состояться и отдельная неформальная встреча Владимира Путина и и его белорусского коллеги – Александра Лукашенко. Как сообщил РИА ФАН, эту событие сегодня анонсировал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, что лидеры еще прежде договорились о новой встрече, которую планировалось организовать до конца текущего года. Дату представитель Кремля обещал сообщить журналистам заранее.

Судя по всему, теперь эта встреча состоится – политики решили не отступать от своих прежних договоренностей. О чем пойдет речь на переговорах двух лидеров, пока не сообщается. Однако очевидно, что главам государств-союзников и партнеров есть что обсудить.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о союзе Москвы и Минска, сравнив его с ЕС. Политик выразил уверенность в том, что за объединением двух соседних стран стоит большое будущее. Россия и Белоруссия смогут учесть и применить во благо весь опыт своих западных коллег. По мнению Александра Лукашенко, этот союз получится более стабильным.