 

Лукашенко озвучил план теракта в Белоруссии: Все засняли

23.12.2021, 6:14, Разное
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Белорусский лидер рассказал, что им получен доклад от министра внутренних дел страны. По словам Александра Лукашенко, правоохранители просто наблюдали и ждали, когда члены группировки совершат противозаконные действия под камерой видеонаблюдения.

“Все засняли”, – цитирует политика “Царьград”. Он объяснил, что преступники “покатили” уже против госслужащих, работников прокуратуры,
и даже судей.

Президент Белоруссии добавил, что всего задержаны семь
человек. Восьмой же преступник считается сбежавшим. Александр
Лукашенко полагает, что он бежал в России, но скоро и этот фигурант преступления будет пойман.

Александр Лукашенко также заявил, что властям известны действия “противников”, которые пытаются влезть в государственный аппарат. Белорусский лидер призвал
чиновников быть аккуратными при подборе кадров.

Как писали “Дни.ру”, ранее Александр Лукашенко сравнил союз Белоруссии и России с ЕС. Политик считает, что у наших стран большие перспективы.
Президент республики не раз давал понять, что считает нашу страну своим ближайшим партнером и союзником. Он отметил, что у двух государств уже был важный совместный опыт – членство в СССР.



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