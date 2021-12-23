 

В Москве благодаря системе распознавания лиц задержали около семи тысяч человек в розыске

23.12.2021, 5:58, Новости дня
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Около семи тыс. человек, объявленных в розыск, задержали в Москве благодаря видеосистеме распознавания лиц, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Эта система (видеонаблюдения) работает не для того, чтобы наблюдать за гражданами, а для того, чтобы пресекать преступления и находить граждан, которые находятся в уголовном розыске. <…> Благодаря этой системе количество преступлений снизилось в разы. С помощью системы распознавания лиц в Москве задержано около 7 тыс. граждан, которые находились в уголовном розыске», – сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства, в Мосгордуме, передает ТАСС.

Он рассказал, что раскрытие большинства преступлений в Москве происходит именно с применением этой системы.

«Все большие города, и Москва – не исключение, привлекают к себе огромное количество людей. И это не только люди, которые приезжают сюда для того, чтобы учиться и работать или отдыхать. Часть этих граждан приезжают для того, чтобы совершить преступления в большом городе и уехать безнаказанно отсюда. Наша задача – огородить москвичей от этих преступных посягательств, поэтому была создана система распознавания лиц в Москве», – сказал Собянин.

Согласно презентации к выступлению мэра, на улицах, в школах, во дворах и подъездах жилых домов Москвы установлено свыше 205 тыс. камер. Кроме того, в столице ведется видеонаблюдение в общественном транспорте. 



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