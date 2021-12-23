 

США и Британия попытались склонить Клюшина к передаче секретной информации

23.12.2021, 5:58, Новости дня
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Перед тем, как россиянина Владислава Клюшина задержали в Швейцарии, спецслужбы США и Великобритании пытались склонить его к передаче секретной информации, сообщил прежний швейцарский адвокат бизнесмена Оливер Сирик.

Сирик сообщил, что Клюшин отказался передавать США и Британии серетные сведения. Добыть информацию западные спецслужбы пытались, когда Клюшин посещал страны Европы. По словам адвоката, разведка США видела в россиянине «человека, который может обладать конфиденциальной информацией или государственными секретами», передает ТАСС со ссылкой на NBC.

«Не секрет, что его компания имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

Напомним, Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками».

Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».



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