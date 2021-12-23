Варианты покупки автомобиля в кредит

Сегодня каждый человек знает, что если нужно что-то купить, но денег немного не хватает для полного счастья, можно оформить кредит. Хорошо, если сумма нужна небольшая (например, для покупки стиральной машинки), а если вы хотите купить автокредит без первоначального взноса, а то и вовсе квартиру, как быть? Запастись терпением и действовать – варианты, как известно, есть всегда.

Самый очевидный и простой способ решить проблему (на первый взгляд) – отправиться в банк для оформления целевого займа. Почему это не так просто сделать, как кажется? Хотя бы потому, что кредиторы предъявляют ряд требований не только к заемщику, но и к транспортному средству, которое он хочет приобрести – в итоге отказов на практике случается действительно много.

Впрочем, если вы имеет официальный хороший доход, не успели испортить кредитную историю просрочками платежей и жаждете купить новенькую машинку из салона официального дилера, проблем возникнуть не должно никаких. Вот только на практике столь идеальные заемщики – скорее редкость, чем обычное явление.

Второй вариант решения вопроса – оформление обычного кредита. Потребительская ссуда на личные цели позволит вам собрать недостающую сумму денег и совершить долгожданную покупку. Вот только по размерам такого кредита может быть недостаточно для покупки нового авто, так что кредитные банковские карточки и займы наличными вам скорее помогут добрать нужную ценовую планку, а не предоставят ее во временное пользование сразу и без проблем. С другой стороны – чем не вариант, ведь накопить 300 тысяч, к примеру, намного проще, чем те же 600.

Что касается подержанных транспортных средств, то с ними все намного сложнее, чем с новыми – впрочем, если авто находится в хорошем состоянии и отъездило в среднем не более 7 лет, то шансы на успех у вас есть. Другой вопрос, что выгодными условия кредитования бу автомобилей назвать достаточно трудно.

Кстати, что касается потребительских займов, то если у вас получится накопить около половины первоначальной стоимости авто, то вторую половину вы, вероятнее всего, сможете получить в банке и совершить покупку. Это достаточно удобно, поскольку вы сразу расплатитесь за выбранную модель и сможете не оформлять полис КАСКО в безапеляционном порядке. По потребительскому кредиту процентные ставки зачастую повыше, чем в случае с автокредитом, но конкретные условия лучше всегда уточнять в выбранном банке.

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