Запретили Шукшина

В приморском кукольном театре по указанию чиновницы сняли спектакль по сказке «До третьих петухов». Это не первый в крае случай запрета постановок.



Сцена спектакля «До третьих петухов». Фото: Ирина Фасова / «Дальневосточные ведомости»

В Приморье бывшая учительница начальных классов, а ныне зампред правительства и министр культуры запретила спектакль по сказке Василия Шукшина «До третьих петухов». Постановкой в краевом театре кукол возродили давно забытую традицию вечерних спектаклей для взрослых. Однако, несмотря на возрастное ограничение «18+», на сцене — ни обнаженки, ни мата, как нет его, разумеется, и в авторском тексте. Ну разве намек на «близкие отношения» между дочкой Бабы Яги и Иваном-дураком, но и те ничем таким не закончились. Да и от оригинального материал, сказал «Новой» режиссер Вадим Перфилов, не отходили. 21 декабря культурное сообщество вздрогнуло: «Петухи» сразу после премьеры запрещены по личному указанию Елены Бронниковой! Об этом знают все, но минкульт ситуацию по существу не прокомментировал. О причинах труппа пока только догадывается.

По сюжету сказки Шукшина однажды вечером в библиотеке персонажи русского фольклора и классической литературы на собрании стали думать: может ли Иван-дурак жить рядом с ними? Решили, что должен Дурак сходить к Мудрецу и получить справку, что он умный. И принести ее до третьих петухов. Он, собственно, и пошел. Встретил Бабу-ягу, ее дочку, Змея Горыныча, чертей (правда, от их липовой справки отказался!), Несмеяну и других узнаваемых героев. Эдакое поучительное дорожное приключение с высмеиванием бюрократов. «До третьих петухов» — произведение, которое Василий Шукшин написал за год до смерти, а опубликовано оно было уже после его ухода. Пьесы по сказке ставили на многих российских сценах, но в Приморье краевой театр кукол обращается к творчеству автора впервые.

О запрете «Новой газете» рассказали источники, которые добавили, что Елена Бронникова присутствовала на одном из премьерных спектаклей 19 декабря и даже снимала его на видео.

Источник: youtube / Приморский Краевой Театр Кукол

— Да, — подтвердила директор театра Александра Понкратенко, — спектакль действительно сняли. Об этом мне сообщила, сославшись на решение Елены Николаевны, наш куратор в минкульте Александра Горбовская (консультант организационно-аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры министерства. — В. Ф.). Причины мне неизвестны. Я дозвонилась в приемную министерства культуры, хотела выяснить — мне объяснили, что в ближайшее время встретиться с министром не получится из-за ее сильной занятости. Мы хотели поставить «Петухов» в афишу на январские праздники, но отменили.

Режиссер спектакля Вадим Перфилов с улыбкой называет это «хорошим пиаром», но о причинах запрета тоже не догадывается.

— Сегодня на работу пришла директор и сказала нам эту новость. 18-го на премьере присутствовала наш куратор, осталась в восторге. 19-го была министр культуры. Через куратора она и передала требование снять спектакль немедленно. Почему — без понятия. Для нас причины пока остаются тайной. Но вообще-то мы не отошли от произведения Шукшина. Сценарий писал я лично, он максимально приближен к авторскому тексту. Единственное — убрал две сцены с Медведем, чтобы уложиться в полуторачасовой хронометраж, дольше получилось бы затянуто. Мы тут все рассуждаем, за что… Может быть, что-то не так во фразах вроде: «Сейчас без справки никуда», — усмотрели намек на QR-коды? Так ведь это текст Василия Макаровича…

Забавно, что спектакль поставлен в рамках проекта «Единой России», который поддерживает региональные театры.

«Что угодно» на деньги, которые дает партия, ставить нельзя — репертуар утверждается, берутся только известные авторы, классики.

В организационно-аналитическом отделе министерства культуры «Новой» ответили, что пока не могут ничего прокомментировать. Получить разъяснения министра Бронниковой тоже не удалось. А ответственный за культуру сотрудник пресс-службы региона вопросы газеты, отправленные за четыре часа до сдачи этого материала, пока не прочел.

Источник: youtube / Приморский Краевой Театр Кукол

Хотя изданию «Подъем» в министерстве культуры Приморья общий ответ дали, заявив, что отменяются в крае многие спектакли, поэтому непонятно, почему в случае с Шукшиным такой ажиотаж. «Если бы там аншлаг был на премьере, и такой живой интерес у публики, было бы еще понятно», — цитирует чиновников издание.

Это неправда. Во-первых, на видео, снятом на премьере спектакля «Петухи» (до закрытия занавеса), заметно, что даже с учетом коронавирусных ограничений свободных мест в зале очень мало. Так что в отсутствии зрительского интереса кукольный театр в данном случае упрекнуть сложно. Да и прессу постановка собрала неплохую. А театральный критик Любовь Берчанская свидетельствует: «Публика бисировала и ревела от восторга».

А во-вторых, отменяются спектакли, как правило, в двух случаях: или актеры болеют коронавирусом (раньше даже бывало, что театры полностью на карантин уходили, но теперь это редкость), или «решением свыше».

Как, например, случилось во время Восточного экономического форума и под приезд Путина с читкой пьесы Михаила Дурненкова «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз» режиссера Лидии Василенко.

Напомним, тогда во дворике театра молодежи начинался новый сезон проекта «Читка в четверг» — на начало сентября назначили несколько постановок. В соцсетях (скриншоты сохранены, позже посты были удалены) режиссер театра Лидия Василенко сообщала, что пьесу не перенесли, а просто запретили. И писала, что это «директива сверху», а причина в том, что кому-то не понравилось название. В личных разговорах деятели культуры, впрочем, также указывали на Елену Бронникову. Позже, по информации театралов, «молодежку» попросили заменить все пьесы, читки которых назначили на последующие четверги. Коллектив отказался, так что отменился весь проект.

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

СПРАВКА «НОВОЙ»

Бронникова Елена Николаевна — заместитель председателя правительства Приморского края — региональный министр культуры и архивного дела, курирующий вопросы труда и социальной политики, культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, охраны объектов культурного наследия и молодежной политики.

Родилась в городе Уссурийске Приморского края. В 1991 году окончила Уссурийский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». Десять лет работала в 25-й школе Уссурийска, потом — муниципальным чиновником, ответственным в разные годы за образование, культуру, социальную сферу. В 2019 году с должности замглавы Уссурийска ушла на повышение, став директором департамента культуры Приморья, позже — министром и одновременно зампредом регионального правительства.

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