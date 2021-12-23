Мнение: Путч 2024

Отставные генералы США предупреждают о возможном путче в 2024

В авторской статье, опубликованной 17 декабря на сайте Washington Post, 3 отставных американских генерала предупредили, что президентские выборы 2024 года могут привести к политическому кризису, куда более серьезному, чем в 2020, и расколу вооруженных сил.

Эти генералы – Стивен Андерсон, Пол Д. Итон и Антонио М. Такуба – ветераны войны в Ираке и других войн США по всему миру. Они заявили, что приближающаяся годовщина нападения 6 января на Капитолий должна заставить задуматься, что может случиться, если итоги выборов 2024 будут оспорены.

Они призывают Пентагон начать подготовку к противостоянию «возможности смертоносного хаоса внутри наших вооруженных сил …нас до костей пробирает озноб от мысли, что в следующий раз путч может победить» Необходимые меры включают усиление слежки над военными частями для выявления потенциальных «бунтовщиков».

Три генерала, давно на пенсии после многих десятилетий службы, публично выступили против Трампа и встали на сторону той части военных и спецслужб, которые поддерживают Демократическую партию.

Итон – отставной армейский генерал-майор, ответственный за подготовку иракской армии в первые годы оккупации, публично осудил Дональда Рамсфельда (министра обороны) в 2007 и призвал к его отставке.

Такуба – также отставной армейский генерал-майор – был вынужден уйти в отставку после того, как руководил внутренним расследованием зверств в тюрьме Абу-Граиб в 2004 году и выпустил резко критический отчет. Андерсон – бригадный генерал – был заместителем командующего по логистике в Ираке при генерале Петреусе.

В статье описывается «возможность полного распада субординации по партийным симпатиям – сверху до уровня взвода…От мысли о мятежных частях, которые организуются для поддержки «законного» главнокомандующего (т.е. президента -пер.) нельзя отмахнуться. Вообразите соперничающих главнокомандующих – переизбранный Байден приказывает, а Трамп (или кто-то подобный) тоже приказывает как глава теневого правительства. Еще хуже – вообразите политиков на уровне штатов и США, которые незаконно назначают проигравшего выборы президентом».

Далее генералы подробно рассказывают о наихудшей возможности внутренних и всемирных последствий такого раскола в вооруженных силах.

«…в случае раскола некоторые могут выполнять приказы настоящего главнокомандующего, а другие – проигравшего. Оружие окажется без охраны, в зависимости от того, кто за него отвечает. В таком случае не невероятно, если раскол в армии перейдет в гражданскую войну. В таких условиях, с расколотой армией, у которой связаны руки, безопасность США нарушится. И любой из наших врагов может воспользоваться этим и напасть на нас или на наших союзников.»

Ссылаясь на то, что мятеж 6 января не был серьезно расследован, а вожаки не были наказаны, генералы призывают Конгресс США и правительство Байдена «принять меры, чтобы быть готовым к худшему».

В заключение они пишут «Министерство обороны должно провести учения на тему возможного мятежа или попыток путча после следующих выборов, чтобы выявить слабые места. Все сверху донизу должны быть осведомлены о результатах и начать принимать меры для предотвращения развала не только в вооруженных силах, но и в любом агентстве, работающем с ними».

Спустя всего два дня после статьи генералов, Reuters опубликовало большой материал о группе офицеров, отставников и резервистов, которые помогали отставному генералу Майклу Флинну составить для Трампа планы отмены результатов выборов 2020. Среди них – полковник Фил Уолдрон, который работал с Флинном в службе армейской разведки DIA, специализируясь на психологической войне, подполковник Иван Райклин – бывший офицер спецназа в Афганистане и капитан Сет Кешель – бывший армейский разведчик.

Уолдрон развил идею, что выборы 2020 были сфальсифицированы, используя методы, которые он знал по своей работе в DIA, психологическую войну против иностранного врага. Это утверждение стало основой для различных нелепых утверждений, что результаты выборов прогоняли через сервера в Германии, или их изменяли итальянские спутники, или меняли программным обеспечением, созданным в Венесуэле, или как-то еще ими манипулировал Китай.

Райклин, как пишет Reuters, «больше всех проповедовал «карту Пенса» – что вице-президент Майк Пенс якобы мог блокировать утверждение Конгрессом 6 января победы Байдена.»

Капитан Кешель «утверждал, что созданные им статистические модели доказывают, что результаты выборов 2020 года -фальшивые… В августе Кешель опубликовал аналитическую статью, в которой утверждал, что Трамп победил в семи штатах, а не Байден. Трамп поддержал это утверждение…»

Как пишет Reuters, попытки бывших офицеров не только вызвали новые призывы к проверке подсчета голосов в этих штатах, но также угрозы насилия против чиновников, ответственных за выборы, как республиканцев, так и демократов, которые подтверждали, что выборы прошли честно и результаты были точными.

Уже широко известно, что именно Уолдрон помог составить презентацию PowerPoint под названием «Обман на выборах, иностранное вмешательство и возможности для 6 января», которую доставили помощнику Трампа в Белом доме Марку Мидоузу и рассказали о ней некоторым конгрессменам от Республиканской партии 5 января. Среди слайдов были рекомендации, включая «Объявить аварийную готовность к ситуациям, угрожающим национальной безопасности» и «Объявить результаты электронного голосования во всех штатах недействительными».

Но публикация Reuters дополнительно подтверждает активную роль бывших офицеров – которые явно сохранили связи в Пентагоне – в организации и политическом подстрекательстве к путчу 6 января.

Washington Post опубликовала на тему возможности гражданской войны в США также колонку своего постоянного автора Дана Милобанка, который обычно пишет в несерьезном стиле с шуточками.

Однако в колонке 19 декабря Миллбанк опубликовал интервью с профессором политологии университета в Сан-Диего и советником ЦРУ по политической нестабильности Барбарой Ф. Уолтер, которая использует методы ЦРУ для оценки гражданских конфликтов в приложении к США. Ее вывод: «Мы ближе к гражданской войне, чем любому из нас хотелось бы считать.»

Миллбанк приводит отрывок из еще неопубликованной книги Уолтер (публикация в январе) «Как начинаются гражданские войны».

«Никто не хочет верить, что наша любимая демократия в упадке, и движется к войне», -пишет она. Но, «если вы аналитик иностранных государств и смотрите на то, что происходит в США – как на Украину или Берег Слоновой кости или Венесуэлу – вы проверите список, оценивая каждое условие, которое делает вероятным гражданскую войну. И вы обнаруживаете, что США -демократия, основанная больше двухсот лет назад- оказывается в весьма рискованном положении».

США – на грани «открытого мятежа», который приведет к «постоянному насилию, когда все более активные экстремисты проводят теракты и ведут партизанскую войну, включая политические убийства и засады», пишет советник ЦРУ, по словам Миллбанка. И это не просто кошмары тройки отставных генералов, или советника ЦРУ. Их заявления печатают ведущая газета в столице США, чтобы обнародовать то, что широко обсуждается в кругах правящей элиты США: 6 января – отнюдь не изолированное событие, а предупреждение о неизбежном взрывном противостоянии – в 2024, если не раньше.

(с) Патрик Мартин

https://www.wsws.org/en/articles/2021/12/21/coup-d21.html – оригинал на английском

"Ступенька Байдена" безусловно еще сыграет свою роль.

Тут скорее интересны даже не апокалиптические прогнозы о гражданской войне, а тот факт, что о возможном непризнании итогов выборов 2024 говорят уже как о более чем вероятном варианте, просто у трампистов и демократов разный ответ на вопрос о причинах этого непризнания.

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