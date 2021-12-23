 

Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд

23.12.2021, 5:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, сообщил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота.

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич).

«Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк.

Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов. 

«Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / В Турции застряли 20 украинских моряков

19.10 / Росприроднадзор заявил об отсутствии техногенных причин ЧП на Камчатке

05.11 / Зеленский “практически принял решение” передать “Феофанию” под госпиталь для пациентов с COVID-19 – Радуцкий

29.06 / ЕС направил Украине насосы для борьбы с наводнением

09.12 / Футбольный матч «Тоттенхэма» с «Ренном» в Лондоне отменен из-за COVID

06.08 / Трамп «приблизил» сроки создания вакцины от коронавируса к выборам

31.07 / Нарышкин рассказал о работе Путина с документами Службы внешней разведки

17.09 / “Какие роскошные ягодки, мадам”, ” Я балдею”. Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте

15.04 / По Израилю выпустили ракету из сектора Газа

01.11 / В Кремле рассказали о результатах работы РФ на саммите G20

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика