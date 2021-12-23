 

Трамп объяснил отказ помиловать Сноудена и Ассанжа

23.12.2021, 5:14, Новости дня
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп рассказал, почему не воспользовался возможностью помиловать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, когда был президентом США.

Трамп сказал, что видел две стороны этих историй – «вроде шпионская история происходит», но «разоблачили реальную коррупцию». По словам Трампа, у него «было ощущение в отношение одного сильнее, чем в отношении другого». «Я не скажу, о котором из них», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Wire.

Экс-президент заявил, что «мог бы» помиловать Ассанжа и Сноудена, ведь, «скажем так, были люди по обеим сторонам проблемы, хорошие люди». При этом были «и плохие люди на одной стороне». Трамп «решил, пусть действие продолжается, пусть суд разберется». «И я думаю, суд это и делает», – сказал он.

По его словам, «некоторые вещи в контексте шпионажа, плохие вещи увидели свет». «Что отбросило нас назад и повредило нам тем, что они сделали», – сообщил Трамп, отметив, что люди, которые преследовали Ассанжа и Сноудена, нацелились на него самого «так злобно и нечестно». «Я мог бы пойти – я был очень близок к тому, чтобы пойти другим путем», – добавил Трамп.

Напомним, Ассанж опубликовал секретные документы о ходе военных действий в Афганистане и Ираке. Суд Лондона в 2021 году удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Далее дело попадет в Вестминстерский магистратский суд, а уже оттуда министру, которые будет принимать решение об экстрадиции.

В 2013 году Сноуден сообщил СМИ, что крупнейшие американские интернет-компании предоставили ЦРУ и АНБ доступ к своим серверам, что позволило спецслужбам получать любую информацию о пользователях по всему миру. Он сбежал в Россию. Сноуден заявил, что «не выбирал жить в России», однако только РФ не испугалась США, при этом остальные почти 30 стран отказали ему в убежище.



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