 

Санду заявила о попытках решить «хотя бы часть проблем» Молдавии и России

23.12.2021, 5:14, Новости дня
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Кишинев пытается «найти решение хотя бы части проблем из повестки с Россией», сообщила президент Молдавии Майя Санду.

Как сообщила Санду, таких проблем «много». В частности, требуют решения вопросы поставок товаров из Молдавии в Россию, обеспечения соцзащиты граждан Молдавии в РФ и наоборот. Также необходимо обсудить урегулирование приднестровского конфликта и уничтожение боеприпасов со складов в Колбасне, сказала Санду. По ее словам, страны «поддерживают связи на разных уровнях». Президент Молдавии сообщила, что «ведутся переговоры о визитах на уровне министерств обороны, готовится заседание межправкомисcии, согласовывается дата его проведения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Moldova 1.

В августе замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом республики Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но РФ готова помочь. Козак рассказал, что обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в Приднестровье оперативная группа российских войск.



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