Мнение: Письмо: “Тачки меняют на новые спустя несколько лет”

Когда я пишу, что в браке сливов у женщин практически не бывает, это значит не бывает, но почти.

Почти – это значит иногда бывают.

Например, когда муж хочет уйти к другой, а жена падает на колени и держит его штанину зубами.

Или когда она угрожает ему суицидом или сделать что-то с детьми, если он не вернется. Это огромный косяк и большой слив.

Или когда детей вообще нет, муж рвется на свободу, а жена всеми правдами-неправдами пытается удержать его.

Вот это вот все будут типичные сливы.

Жены часто совсем другое за сливы принимают. Грубо ответил, а она проглотила. Это не слив. Побежать подавать на развод из-за грубости – косяк. Не горит, а она живет с ним – не слив. Косяк – разводиться из-за нехватки романтики. Даже на измены мужа глаза закрывать – не слив, если есть дети, и если вы при этом не бегаете за ним с Ищейкой, а решили для себя, что будете родителями и друзьями. Развестись из-за измен можно, но и оставаться вместе – не слив. Со стороны мужа измены – косяк, а со стороны жены лояльность к этому – не слив, а расставленные приоритеты. Потому что в браке с детьми совсем другая планка терпимости, и это все ради детей, именно общие дети делают повышенную терпимость нормальной.

Но давайте посмотрим, как выглядит слив в браке и почему это слив.

dankbaar

Здравствуйте, Эволюция!

У меня вопрос, касающийся брака.

Муж недавно поднял вопрос, что он порой хочет “других тяночек”. Спрашивает, а что, если это так. А что, если походить на свидания — чисто чтобы прокачать социальные скиллы. Я говорю: свидания — это чисто романтическая плоскость, прокачивай её со мной, а для других социальных скиллов у тебя есть работа, где ты много общаешься, друзья, хобби.

(Муж ей говорит, что хочет встречаться с другими женщинами, а автор ему с Училкой и Штурманом объясняет, что он должен хотеть романтики с ней. Понятно почему это слив? Как можно было ответить без слива? Много вариантов есть)

Он: работа да, в остальном я очень мало общаюсь; не хочу оказаться в ситуации, когда лет через 10 у нас есть дети, и они оказываются без отца, не хочу быть таким отцом. И мол, в последние полгода у нас напряжённые отношения. Я говорю: это нормально, мы оба сменили работу на более напряжённую, стресс. Он утверждает, что это не только из-за этого. А я помню, как была раздражительной из-за политики, но я сильно урезала это увлечение (не в последнюю очередь потому, что муж мне указал на то, как на меня это влияет) и поставила фокус на семью. И был период сильного увлечения одним политиком, и он тоже прошёл.

(Здесь она опять его учит и лечит. А еще рассматривает свои косяки и надевает на него колпачок. Понятно, как колпачок на нем с ее сливом связан?)

Спрашиваю: ты заметил, что я стала более лёгкая и менее грубая и резкая? Нет, говорит. А я заметила, я работаю над этим. И более нежная стала. Заботливая — само собой.

(В общем он ей и так, и сяк, что ему плохо с ней. А она уговаривает его, обещает над собой поработать)

Подозреваю, он ищет оправдание тому, чтобы быть с кем-то другим. Ему интересен секс втроём, мне нет. Раньше мы говорили про открытый брак, и я даже типа была не против, но потом поняла, что с моей стороны интереса к такому нет и это было бы отчаянной попыткой удержать мужа. Сейчас я на такое не готова, хотя хочу от него детей и быть с ним. Но если нет — что поделаешь, значит не моё!

(Она хочет быть с ним, а он с ней совсем нет)

Надо сказать, что он женился на мне, когда ему было года 23, и есть ощущение, что он “не отгулял своё”. Я это понимаю, но люди как-то живут вместе долгие годы или всю жизнь, если любят друг друга. Понятное дело, их связывают и другие вещи — а мы подумываем вместе сделать бизнес, но пока до этого далеко и непонятно, готовы ли мы жить в России вообще, а если нет — не хочется связывать себя дополнительными обязательствами.

(Здесь у нее много колпачков на нем, много плохого мы. И отсюда слив. Опишите это)

Он не любит говорить, что любит меня, хотя подразумевает это. К детям нормально относится, но мы думаем завести их года через 2-4, сейчас период активного построения карьеры. И если я говорю, что хочу состариться вместе, он молчит — кто знает, как сложится жизнь, серийная моногамия, всё такое.

(Детей от нее он не хочет, стариться вместе тем более, а у нее тут плохое мы в каждой строчке и она как банный лист)

В общем, очевидно, что я больше него дорожу отношениями. Я дала ему понять мои чувства и интенции, про свидания сказала, что он может ходить на свидания со мной. Про тяночек сложнее всего. Ему нужно будет поставить в приоритет семью или роман, меня или кого-то другого. Если будет изменять — не моя проблема, пока не узнаю. Что ему не нравится в наших отношениях — вроде всё нравится (только секса мало), просто он недавно осознал (мои комплименты были, видимо, не убедительны), что он вполне привлекательный и успешный молодой мужчина, и мог бы найти себе подругу получше меня — так же, как тачки меняют на новые спустя несколько лет, а не ездят до последнего, и свидания — как собеседования, чтобы прокачать этот скилл и понять, что тебе предлагает рынок. Мне кажется, это так, и он этого не осознаёт до конца.

(Здесь она написала много оправданий, почему он хочет ее бросить. Ей пока кажется, что это просто такой этап и они вместе работают над отношениями)

Это объяснимо, потому что я рано и быстро прибрала его к рукам, и в общении с другими он ощущает сильную неуверенность и стремится от неё избавиться. Но я вижу в этом угрозу нашему браку.

Написав это, я вижу, что мы с ним вроде бы всё проговорили, давить на него я не хочу — стало быть, больше не буду поднимать эту тему. Пусть сам делает какие-либо шаги, касающиеся развития наших отношений.

Подскажите пожалуйста, верно ли я оцениваю ситуацию?

Есть мнение — в частности, у Ирины Хакамады, — что мужчины зачастую полигамны и если они хотят других, пусть гуляют, главное оставаться для мужа главной женщиной, “первой женой”, если угодно. Согласны ли Вы с этим?

(Автор перепутала меня со своей короной так же, как себя перепутала с тачкой)

P.S. С наступающим!