Семейное дело народного депутата

Задержан Сергей Натаров, вице-спикер закса Красноярского края.

Фото: личная страница Сергея Натарова в Instagram

В Красноярске задержан вице-спикер регионального закса Сергей Натаров, бывший депутат Госдумы от ЛДПР (первый зампред думского комитета по охране здоровья), близкий сподвижник Жириновского, член высшего совета ЛДПР и бывший замминистра экономики краевого правительства.

По неофициальной информации, неприятности Натарова связаны с уголовным делом, заведенным почти три года назад против его сына Антона Натарова, в то время советника губернатора Александра Усса. Тогда, в марте 2019-го, в офисе реготделения ЛДПР прошли обыски, его бухгалтера Дениса Бундюка сняли с рейса в Милан в аэропорту Шереметьево, обыски также прошли в квартирах фигурантов. Кроме того, силовики приходили и что-то искали в редакциях связанных с функционерами ЛДПР двух ведущих красноярских СМИ — Newslab и Dela.ru. Директора Newslab (ООО «Лаборатория новостей») Сергея Мурзина и бывшего главреда информагентства «Дела.ру» Дмитрия Болотова также тогда задерживали.

Позже силовики сообщили о ликвидации преступной группы, занимавшейся хищением бюджетных средств.

Главными обвиняемыми по делу стали Антон Натаров и Денис Бундюк. Им вменили мошенничество и растрату бюджетных средств, выделенных на северный завоз — на закупку угля для нужд города Игарки.

Деньги госпредприятий выводились в том числе через медиа (заключались фиктивные платные договоры на написание материалов, которые так и не появились) — такой порядок вещей длился продолжительное время. «Кабанчика откармливали» — силовики знали о происходящем и вели наблюдение. Сейчас сын вице-спикера — под домашним арестом, а он сам — в ИВС, в четверг пройдет суд о мере пресечения.

Представители Натарова неоднократно называли данное дело политическим и заказным, направленным на дискредитацию местного отделения ЛДПР.

Семья Натаровых — образцовая: военно-патриотическая и православная. В их аккаунтах в соцсетях — Кремль, храмы, иконы, попы и люди в форме.

Фото: личная страница Сергея Натарова в Instagram

Отец, Сергей Натаров, окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище (1992), в Красноярск попал в команде генерала Александра Лебедя. Сын Антон — выпускник кадетского корпуса, с 2013-го возглавлял правление краевой Ассоциации выпускников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий.

Интригующие отношения с правоохранителями — видимо, тоже родовая черта. В 2003 году ФСБ и УБОП провели первую против семьи Натаровых серию обысков — дома (срезав дверь), в рабочем кабинете Сергея Натарова в заксе, а также в офисе местной ячейки Партии возрождения РФ (Лебедь уже к тому времени был мертв, и Натаров перешел под покровительство Геннадия Селезнева — но транзитом, вскоре он окажется в ЛДПР и там сделает карьеру до близкого соратника Владимира Жириновского).

То было межрегиональное — начавшись в Хакасии, захватило Челябинск, Красноярск, Алтай — расследование деятельности «УралЕвроМаркета»: тоже подозревалось мошенничество, хищение бюджетных средств. Усс тогда, проиграв губернаторские выборы и оставаясь председателем заксобрания, комментировал работу ФСБ охотнее, чем сейчас: «ничего в отношении известного вам депутата не предъявлено». Сам Натаров действительно в итоге остался в стороне, как и его жена Инна, а в тюрьме томились ее брат Андрей Ломов (шурин С. Натарова) и Анатолий Фоминых (шурин А. Ломова).

Алексей Тарасов, Обозреватель

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