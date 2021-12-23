Мнение: Нам внушили, что беженцы не люди

Интервью польского солдата Эмиля Чечко ОНТ про причины побега из Польши в Белоруссию и массовые убийства поляками мигрантов на польско-белорусской границе.

Плюс полная версия интервью выложенного небольшими кусками после побега Чечко в Белоруссию.

В самой Польше Чечко объявили дезертиром и завели уголовное дело.

В ООН заявили, что у них нет информации о массовых убийствах совершенных поляками, но отметили, что необходимо провести расследование о наличие подобных смертей и указываемых Чечко захоронений с убитыми людьми. Разумеется, Польша такое расследование проводить не будет.

Кстати, относительно указанных Чечко фактов спаивания солдат для того, чтобы снять у них моральные ограничения для осуществления преступлений.





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