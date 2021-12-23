 

Синоптики дали прогноз окончания морозов в Москве

23.12.2021, 4:30, Новости дня
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В столице в следующие сутки морозы начнут постепенно отступать, заявили в центре погоды «Фобос».

Пик полярного вторжения в городе пройден, заявили в центре РИА «Новости».

«В ночь на четверг с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит воздуху остыть ниже минус 19-21, по области до минус 19-24. А завтра днем, благодаря промежуточному гребню антициклона, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, ветры повернут с северных на западные румбы, и дневная температура в городе повысится до минус 11-13, в Подмосковье минус 9-14. В пятницу в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 7 до минус 12», – рассказал Тишковец.

По его словам, суббота выдастся довольно снежной и ветреной. Циклон с запада принесет обильные снегопады с общим количеством осадков до 7 мм (около 12% месячной нормы) и атлантическое тепло, что после полудня повысит температуру воздуха до минус 4-9. При этом ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а значит, закружат метели с ухудшением видимости, на дорогах снежные заносы (переметы).

«В воскресенье ненастье ослабеет, но под утро похолодает до минус 13-18, в светлое время суток минус 7-12. Таким образом, несмотря на смягчение аномального холода, температурный фон так и не сумеет вернуться в свое климатическое русло. Русская зима твердо обосновалась в Европейской РФ и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается», – заключил метеоролог.

Среда 22 декабря стала самым холодным днем в Москве за всю историю наблюдений на ВДНХ, указали в «Фобосе».

Ранее в Москве заметили редкое оптическое явление «Гало-22».



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