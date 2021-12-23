Эксперт: Овечкин по вине НХЛ теряет шанс стать олимпийским чемпионом

Из-за решения НХЛ хоккеист Александр Овечкин теряет, вероятно, последний шанс стать олимпийским чемпионом, сказал газете ВЗГЛЯД хоккейный эксперт Евгений Чижмин. В среду НХЛ официально отказалась отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Александр Овечкин, конечно, теряет шанс стать олимпийским чемпионом, хотя это еще не факт. Он шел и идет к завоеванию олимпийского золота. Но вокруг хоккея очень много течений, из-за которых не все проходит гладко. Решение НХЛ не стало неожиданностью, они предупреждали об этом заранее. Следующая Зимняя Олимпиада только через четыре года, но Александр может быть готов к ней физически, потому что сейчас он находится в топе. Шансов мало, но они все равно есть», – говорит хоккейный эксперт и бывший игрок Евгений Чижмин.

В среду стало известно, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогут участвовать в Олимпийских играх в Китае. Как заявили в самой организации, решение принято из-за выросшего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата лиги в связи эпидемиологической обстановкой и сохраняющейся неопределенностью. Изначально НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов в Пекин, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом изменится к худшему. С появлением штамма «омикрон» заболеваемость в США снова поползла вверх.

Из-за решения НХЛ на соревнования в Китае не поедут сильнейшие хоккеисты России, США и Канады и поэтому шанс проявить себя получают молодые и перспективные игроки, считает эксперт. «Мы только наблюдаем за теми, кто играет в НХЛ, видим их статистику, их радости победы, но при этом они варятся в своем котле, а здесь у нас работают другие ребята. Они принимают участие Евролиге, играх сборной России, их песочат, но при этом, когда появляется финишная прямая в том или ином официальном соревновании, будь то Олимпиада или Чемпионат мира, к сожалению, многие мальчишки, часть которых одаренная, уходят на второй план. Они теряют шансы закрепиться в сборной с приходом легионеров», – отметил Чижмин.

Эксперт добавил, что российский хоккей должен основываться на традиционных командных действиях, где «все участники в работе на поле». «Я не хочу умалять достоинства ребят из НХЛ, я признателен, что у нас есть такие мастера каучукового диска, но чего греха таить – рояль должны таскать все, что получалось далеко не всегда, к сожалению», – подытожил Чижмин.

Как пишет «Спорт-Экспресс», для звезды НХЛ 36-летнего Александра Овечкина после поднятия над головой Кубка Стэнли оставалось две глобальные цели: обогнать Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов лиги и выиграть Олимпиаду. Самыми успешными Играми для Овечкина были первые, в Турине, куда он поехал в свои 20 лет. Россияне дошли до полуфинала, где уступили финнам (0:4), а в матче за бронзу – чехам (0:3). Для хоккеиста это его лучшая Олимпиада в карьере. Следующие Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в 2026 году, когда Овечкину будет 40 лет.