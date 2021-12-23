 

TikTok стал популярнее Google в 2021 году

23.12.2021, 4:30, Новости дня
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В 2021 году самым посещаемым интернет-ресурсом стала соцсеть TikTok, свидетельствует исследование компании Cloudflare.

TikTok – платформа китайской компании ByteDance для просмотра и создания коротких видеороликов. Эта соцсеть обогнала лидера 2020 года – Google. В 2021 году Google занимает второе место, третье досталось Facebook. Cloudflare отмечает, что TikTok впервые выбился в лидеры в феврале и в основном удерживал лидерство с августа, передает РИА «Новости».

В сентябре был опубликован рейтинг русскоязычных TikTok-блогеров. Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал засорение разума роликами TikTok. Летом Белый дом отменил указ бывшего президента США Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat, а также других приложений.



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