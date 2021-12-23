Россия может нанести ядерный удар по Украине – глава Верховной Рады

Выступление спикера опубликовал в YouTube пресс-департамент Рады.

“Сегодня РФ, которая, напомню, выступала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одна из данных нам ведущими странами мира в 1996 году гарантий не работает”, – сказал Стефанчук.

Он отметил, что “обязательство по [Будапештском] меморандуму воздерживаться от угрозы использования силы против территориальной целостности Украины уже было нарушено РФ в 2014 году и вновь нарушается в 2021 году”.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире “умножены на ноль”.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. 22 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в 200-километровой зоне возле границы Украины находится 122 тыс. российских военных.

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